Therese Johaugs comebackavgjørelse tas trolig i august

– Jeg regner med det blir første del av august, etter ferien, skriver Ernst i en melding.

I midten av juni sa Ernst til TV 2 at planen var å ta en avgjørelse før sommeren, men at det ikke var satt en konkret dato.

Da det norske kvinnelandslaget ble presentert i april bekreftet Sjur Ole Svarstad til NTB at Johaug er velkommen på landslaget dersom hun bestemmer seg for å satse fram mot VM på hjemmebane. Marit Bjørgen og Pål Gunnar Mikkelsplass er ansatt som assistenttrenere for langrennskvinnene.

Johaug returnerte til langrennssporet med et brak da hun tok et overlegent gull på NM-tremila i mars. 1. mai vant hun Grue halvmaraton med den sterke tiden 1.11.25. Det var bare 55 sekunder bak Norges Friidrettsforbunds EM-krav på distansen.

36-åringen fra Dalsbygda tok i helgen en suveren seier i Lofoten Skyrace, nesten ti minutter foran neste kvinne på resultatlista.

Johaug har 14 VM- og fire OL-gull i karrieren. Tre av OL-gullene kom i Beijing for to år siden.

