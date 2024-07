VIF-talent forlenget med klubben: – En drøm

Det skriver klubben på sine nettsider.

– Jeg trives utrolig godt med lagkameratene og trenerne mine, og gleder meg til å komme på trening hver eneste dag for å bli bedre. Det å få spille og score foran egne supportere har vært en drøm siden jeg var liten, og nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen, sier 18-åringen.

Den lokale unggutten har gått gradene i klubben, før han fikk plass på A-laget forrige sesong.

Siden den tid har han notert seg for to mål og én assist på 23 kamper. Hans siste scoring kom i 8-0-seieren over Sandnes Ulf før ferien.

– Vi er utrolige glade for at Filip har valgt å forlenge avtalen. Han er en gutt vi har meget stor tro på, og som har egenskaper i spillet sitt som er vanskelig å trene seg til. Alt ser så naturlig ut når han spiller fotball, og én mot én offensivt har vi sett at han er et mareritt for motstanderne, sier sportssjef Joacim Jonsson.

