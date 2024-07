Offensiv Abrahamsen tok nye klatrepoeng – i solobrudd på kupert Tour de France-etappe

Uno-X-syklisten kom seg tidlig av gårde sammen med EF-duoen Stefan Bissegger og Neilson Powless.

– Abrahamsen dunker til fra start. Dette er et flott bilde. Han er så stødig i den nye delen av karrieren, skrøt Eurosport-kommentator Theis Magelssen.

Det skal til sammen deles ut sju klatrepoeng på etappen. På toppen av Côte de Vitteaux sikret Abrahamsen seg ytterligere to poeng i potten, før det ble henholdsvis ett og to nye poeng på Côte de Villy-En-Auxois og Côte de Verrey-Sous-Salmaise. Dermed leder han med elleve poeng til Tadej Pogacar.

Trioen i tet så lenge ut til å skaffe seg et betydelig forsprang, men sterk kjøring i hovedfeltet åpnet opp etappen igjen. Etter 55 kilometer leder nordmannen med fem minutter ned til hovedfeltet.

Før etappestart sa Uno-X sin sportsdirektør Gabriel Rasch at forholdene lå til rette for at et større brudd kan kjempe om seieren.

– Det er en spurt som passer Arnaud De Lie og Biniam Girmay veldig bra, men det er ikke så ofte at Lotto-Dstny eller Intermarché-Wanty kontrollerer hele dagen for spurterne deres, sa Rasch.

Han varslet samtidig at både Jonas Abrahamsen, Magnus Cort, Rasmus Tiller og Johannes Kulset var kandidater til å bli med i et brudd.

– Begynner Alpecin-Deceuninck og Mathieu van der Poel å hoppe i brudd, blir det plutselig ordentlig sykkelløp. Hvis Lotto-Dstny sender Victor Campenaerts i brudd, kan det fort være 10-15 mann og et veldig hardt sykkelløp, påpekte den erfarne sportsdirektøren.

Målgang på lørdagens etappe er i Colombey-les-Deux-Églises.

Danske Mads Pedersen sto av rittet før starten på den åttende etappen.

