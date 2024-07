Dramatisk da Canada ble klar som Argentinas semifinalemotstander i Copa America

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Canada gikk opp i ledelsen ved Jacob Shaffelburg allerede etter 13 minutters spill, og dette holdt seg helt til 63 minutter var spilt av kampen, da utligningen kom på et noe merkelig vis.

Jose Salomon Rondon fikk ballen nesten ved midtsirkelen, lurte seg forbi siste forsvarer og sendte ballen i en høy og lang lobb der den havnet inn i målet mens Canadas keeper Maxime Crépeau, som sto langt ute, løp febrilsk for å ta igjen ballen, men bare hjelpeløst kunne se på at den gikk inn.

Dermed måtte også denne kvartfinalen, i likhet med fredagens oppgjør mellom Argentina og Ecuador, avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Der ble det til slutt Canada som gikk av med seieren 4-3 etter at Crépeau revansjerte seg og reddet den siste straffen fra Venezuela slik at Canadas Ismaël Koné, som til daglig spiller i den engelske klubben Watford, avgjorde ved å sette siste og avgjørende straffe i motsatt hjørne for Venezuelas keeper Rafael Romo.

Dermed skal Canada møte Messi og hans kumpaner fra Argentina i semifinalen onsdag. Argentina er regjerende mestere i det søramerikanske fotballmesterskapet.

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)