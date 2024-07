Håndballjentene åpnet OL-oppkjøringen med klar seier over Frankrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed fikk det norske laget revansj etter at Frankrike vant VM-finalen før jul i fjor. Norge tok kontroll på kampen og ledet 15-11 til pause i Pau. Rundt 7000 var på plass i hallen.

Norge fortsatte å kjøre over hjemmelaget og ledet med elleve mål ti minutter ut i 2. omgang.

Reistad ble toppscorer med sine åtte mål i seieren. Kristine Breistøl scoret seks ganger. Katrine Lunde leverte godt i Norges mål.

– Vi åpner bra og spiller rimelig godt bakover. Katrine er god. Begge lag har trent mye, og Frankrike bar litt preg av det. Det ble litt mer enn det jeg hadde forventet, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG om den store seieren.

Nora Mørk var ikke med i torsdagens kamp. Hun ble spart med tanke på belastning. Heller ikke Stine Bredal Oftedal var med.

– Hun har en liten irritasjon i et tåledd. Hun står nok over begge kampene. Hun må roe det ned for å være klar til kampene mot Danmark, sa Hergeirsson.

Norge og Frankrikes møtes på nytt lørdag. 16. og 18. juli skal Norge spille mot Danmark i sine siste oppkjøringskamper før OL.

Norge er i pulje med Tyskland, Slovenia, Sverige, Danmark og Sør-Korea i OL-turneringen. Norge møter Sverige i første kamp 25. juli.

Frankrike – Norge 22-34 (11-15).

Lagene møtes på nytt lørdag.

Mål Norge: Henny Reistad 8, Kristine Breistøl 6, Sanna Solberg Isaksen 5, Kari Brattset Dale 5, Thale Rushfeldt Deila 4, Marit Røsberg Jacobsen 3, Stine Skogrand 2, Veronica Kristiansen.

