Sparking av AaFK-trener går til retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter AaFKs styreleder Gunnar Haagensen på en pressekonferanse tirsdag.

– Vi har mottatt en stevning. Vi har forsøkt å bli enige og prøvd å stå i det, men til slutt var ikke det mulig lenger, sier Haagensen.

Styrelederen bekrefter at det blir en sivilsak som skal opp for domstolen, men er selvsikker på at Aalesund har opptrådt riktig i saken.

– Vi har kjørt en såpass grundig prosess at jeg tror det skal gå bra. I utgangspunktet tror jeg at det vi har kontraktfestet burde stå seg, forteller Haagensen.

Christian Johnsen ble ansatt som Aalesund-trener i juni i fjor, men klarte ikke å berge plassen i Eliteserien. Denne sesongen slet laget under Johnsens ledelse og er nede på nest siste plass med bare ni poeng etter 14 spilte kamper.

Kjetil Rekdal ble søndag bekreftet som ny trener i AaFK.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om