Nytt poengtap for Rosenborg – Vålerenga økte tabelledelsen med 5-0-seier over Røa

Med to strake tap i Toppserien, mot LSK Kvinner og det sene 1-2-nederlaget mot Vålerenga sist helg, var det ventet at Rosenborg skulle slå sterkt tilbake mot nedrykkstruede Åsane i Bergen.

I stedet greide hjemmelaget 1-1. Åsane tok ledelsen, da Marina Jensen satte ballen i mål etter en dødball da det var spilt 18 minutter.

RBKs Cesilie Andreassen utlignet etter 34 minutters spill med en lekker chip, men til tross for store sjanser for bortelaget, kom det aldri noe vinnermål. Dermed sakker RBK akterut i gullkampen og er nå fem poeng bak Vålerenga, som enkelt vant 5-0 hjemme mot Røa.

Overkjøring i byderbyet

Vålerenga fikk en enkel oppgave hjemme mot byrivalen Røa og tok ledelsen ved Ylinn Tennebø allerede etter snaut tre minutter. Emma Stølen Godø doblet ledelsen etter elleve minutters spill, etter et uselvisk framspill av Karina Sævik, som selv la på til 3-0 ni minutter senere.

Etter pause la Tuva Espås på til 4-0, med en scoring mot gamleklubben. På tampen av kampen stanget innbytter Sædís Heidarsdóttir inn 5-0 for hjemmelaget.

Vålerenga topper tabellen med 36 poeng, mens Rosenborg er nærmeste utfordrer med 31. Trønderne kan fort bli tatt igjen av Brann, som følger tre poeng bak RBK, men med én kamp til gode på sine gullrivaler. Onsdag møtes nettopp Brann og Vålerenga i Bergen.

Brann viser muskler

Bergenserne vil komme til toppkampen stinne av selvtillit. Lørdag ble Lyn overkjørt, da Brann kom til hovedstaden og kunne reise hjem med tre poeng og 5-1-seier i bagasjen.

Tidligere Lyn-spiller Anna Aahjem scoret kampens to første mål etter hendholdsvis 23 og 25 minutters spill. Trine Jensen ga Lyn litt håp om poeng med redusering etter 50 minutters spill, men Brann økte til 3-1 like etterpå.

Rakel Engesvik sørget for 4-1 etter 66 minutter og kunne fornøyd gå av banen i det 89. minutt da hun ble byttet ut mot Andrine Hegerberg. Sistnevnte sto for et flott forarbeid like etter, da Johanna Renmark fastsatte resultatet til 5-1.

Tabelljumbo Arna-Bjørnar så lenge ut til å kunne sikre seg sesongens første seier LSK Kvinner, men kampen endte 1-1 etter en sen utligning fra romerrikingene. Kampen mellom Kolbotn og Stabæk endte også 1-1.

