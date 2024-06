Kristiansund må flytte flere eliteseriekamper på grunn av skader på stadion

Det betyr at de oppsatte hjemmekampene mot Fredrikstad (7. juli), Sandefjord (21. juli), Lillestrøm (4. august) og Molde (18. august) må spilles et annet sted.

KBK skriver i en pressemelding at de ser for seg at Nordmøre stadion kan bli klar rundt 1. september. Det betyr at også hjemmekampen mot Haugesund samme dato kan måtte flyttes.

Den kommende hjemmekampen mot Fredrikstad blir spilt på en alternativ arena enten lørdag 6. eller mandag 8. juli.

«For de påfølgende hjemmekampene, mot Sandefjord (21. juli), Lillestrøm (4. august) og Molde (18. august), jobbes det med løsninger for utsettelse eller spill på alternativ stadion. Sesongkortinnehavere, sponsorer og alle andre vil få informasjon om tid og sted for kampene etter hvert som dette blir bekreftet», heter det videre.

