Jakob Asserson Ingebrigtsen og kona er blitt foreldre: – Vi er veldig stolte

Det kommer fram i en melding på Instagram.

«Lille Filippa. Endelig er du her», skriver Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.

«Si hei til det nyeste medlemmet av Asserson Ingebrigtsen-familien! Alt er perfekt med både mor og datter. Vi er veldig stolte», skriver den ferske barnefaren.

Fødselen kommer bare få dager før Jakob Ingebrigtsen etter planen skal i aksjon under NM på hjemmebane i Sandnes. Der er han påmeldt 1500 meter.

Ingebrigtsen reiste hjem med to nye gull fra EM i Roma i juni. Han er den eneste mannlige utøveren med seks EM-gull.

Det blir en travel sommer for 23-åringen med det nye familietilskuddet. I begynnelsen av august skal Ingebrigtsen forsvare OL-gullet på 1500 meter.

23-åringen fra Sandnes innledet årets utendørssesong på annenplass på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene. Deretter vant han tilsvarende distanse under Bislett Games i oppladningen til de to EM-gullene.

