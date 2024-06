EM-scoring for maskekledd Mbappé – Frankrike kontrollert videre med 1-1 mot Polen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed må Frankrike ta til takke med 2.-plassen i gruppe D etter å ha sløst med sjansene. Mbappé hadde misbrukt en god mulighet til å gjøre 2-0 bare sekunder før Dayot Upamecano var uvøren i duell med Karol Swiderski og laget straffespark til polakkene.

Lewandowski steg fram til straffemerket i det 76. minuttet, og skuddet hans ble reddet av Mike Maignan. Frankrike-keeperen hadde imidlertid forlatt målstreken for tidlig, og Lewandowski fikk et nytt forsøk som han satte i mål via stolpen.

Polakkene var allerede utslått av EM, men i en svært livlig kamp så de ut til å bli skikkelig tent av utligningen. Det ble svært åpent mot slutten med sjanser til begge lag, men 1-1 sto seg oppgjøret ut.

– Vi må bare sette pris på det vi har gjort. Vi er videre. Da har vi oppnådd vårt første mål, selv om vi ikke fikk plassen vi siktet på. Nå starter en ny turnering, sa Frankrike-trener Didier Deschamps.

Østerrike slo Nederland 3-2 og vant pulja, mens nederlenderne også går videre som en av de beste treerne.

Strålende Polen-keeper

Før kampen ble det tent en ekstra gnist hos Frankrike-fansen da de fikk beskjed om at Mbappé var spilleklar etter nesebruddet i første EM-kamp. Han stanget imidlertid lenge, og han ble hindret av Polen-keeper Lukasz Skorupski flere ganger før pause.

Skorupski stoppet også Frankrike-kapteinen da han fikk skyte fra favorittposisjonen litt skrått fra venstre etter 48 minutter. Polens sisteskanse strakte seg så lang han var og holdt buret rent i en periode der den franske angrepsrekken spilte med turboen på.

Polakkene måtte gi tapt for friske Ousmane Dembélé noen minutter senere. Han satte fart inn i motstanderens straffefelt og ble sparket ned av Jakub Kiwior, som dermed laget straffespark.

Skorupski var nok selvsikker da Mbappé stilte seg opp ved straffemerket, men målvakten gikk feil vei da stjernespissen kaldt hamret ballen inn i hans venstre hjørne. Frankrikes superhelt dro av seg ansiktsmasken etter å ha scoret og feiret foran nasjonens supportere.

Mbappé er eneste franskmann som har scoret så langt i EM. 1-0-scoringen som ga seier over Østerrike i første kamp, var et selvmål av Maximilian Wöber.

Offensivt arsenal

Frankrike fortsatte å føre kampen, og der første omgang var relativt jevnspilt, hadde de stort sett kontroll etter sidebytte.

Mbappé, Dembélé og Bradley Barcola var aktive på topp, mens venstreback Theo Hernández også skapte en rekke farligheter med sine offensive løp. Ofte ble hans flate innlegg inn foran Polen-målet stoppet av svært oppofrende forsvarsspillere.

Frankrike dyttet innpå Olivier Giroud, Antoine Griezmann og Randal Kolo Muani offensivt etter pause, men de maktet ikke å overliste Skorupski. Effektiviteten foran mål bekymrer trolig landslagssjef Deschamps.

Lewandowski var heller ikke uten sjanser, og med ham på banen var det aldri helt trygt å være franskmann i Dortmund. Han fikk én stor sjanse i hver omgang (før straffesparket), men uten å få ordentlig sus over avslutningene.

Polakkene reiser hjem fra EM med bare ett poeng, mens Frankrike kan forberede seg på åttedelsfinale 1. juli mot toeren fra gruppe E. Den er per nå helt åpen.

