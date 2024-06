Østerrike imponerte i 3-2-seier over Nederland – videre som gruppevinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges kommende nasjonsligarival tok seg videre med bravur sammen med Frankrike og Nederland i en av sluttspillets tøffeste grupper.

Kampen ble spilt på 38-årsdagen for Nederlands første og fortsatt eneste internasjonale tittel, erobret forrige gang det var EM-sluttspill for menn på tysk jord. I 1988 var finalen i München, tirsdag spilte Oranje på årets finalearena i Berlin. Det var ikke mye som tydet på at laget kommer tilbake dit.

Riktig nok scoret Cody Gakpo og Memphis Depay hvert sitt vakre mål på årsdagen for Marco van Bastens mål for evigheten, men det var ikke nok mot et påskrudd og godt organisert østerriksk lag.

Donyell Malen ga Østerrike en tidlig ledelse med et klønete selvmål, og Nederland var direkte svake før pause. Gakpo og Depay utlignet hver sin gang, og det så ut som kampen skulle snu. I stedet scoret Romano Schmid og Sabitzer nye ledermål.

Østerrike kan dermed se fram til åttedelsfinale i Leipzig tirsdag mot toeren i gruppe F.

Nederland må vente på å finne ut når og hvor laget spiller sin åttedelsfinale, men det blir uansett mot en gruppevinner.

Les også: Kroatia-supportere pågrepet etter angrep på Italia-fans

Fort gjort

Ingen av lagene hadde grunn til å gå på banen med spesielt høye skuldre. Nederland var allerede klar for cupspillet, mens Østerrike ville sikre avansement med alt bedre enn tremålstap. Det så helt fra start ut som østerrikerne hadde mest å spille for, og etter seks minutter ledet de.

Det skjedde med sluttspillets sjuende selvmål. Østerrikes venstreback, den omskolerte kantspilleren Alexander Prass, ble spilt fram på venstresiden og fikk masse rom. Han slo et flatt innlegg med retning mot Marko Arnautovic, men ballen kom ikke så langt. Malen kom nemlig skliende og beinet ballen i eget nett.

Det var det tidligste selvmålet i EM-sluttspill noensinne, og løftet et Østerrike-lag som dominerte kampen ved hjelp av sitt høye og aggressive press. Norge må regne med en tøff oppgave når Østerrike står imot i nasjonsligaen 9. september og 13. oktober.

Bakover glapp det et par ganger. Tijjani Reijnders fikk en god sjanse til å utligne da Cody Gakpo fant ham i feltet i det 14. minutt, men ballen skled av foten da han skjøt.

Ni minutter senere ble Malen spilt gjennom av Reijnders etter et innkast, men han skjøt også svakt og utenfor lengste stolpe.

Sjanser

Det var Østerrike som hadde taktpinnen på Olympiastadion, og allerede i det 35. minutt gjorde Ronald Koeman et bytte da han plukket av Joey Veerman og satte inn Xavi Simons. Det var et signal til hele laget om å skjerpe seg.

Minutter senere holdt det på å bli 2-0. Først skjøt Arnautovic godt i returrommet og tvang Bart Verbruggen til en god redning. Nederland slet med å klarere, og ballen falt til Arnautovic inne i målgården etter at Virgil van Dijk blokkerte et forsøk fra Florian Grillitsch. Kapteinen fikk ikke kontroll, og Verbruggen greide å strekke armen rundt ham og slå ballen bort.

Nederland gjorde ikke mye rett i første omgang, men det tok bare 70 sekunder av den andre før det sto 1-1. Lutsharel Geertruida vant ballen fra Grillitsch dypt på egen halvdel, og Simons førte opp i høyt tempo på en ypperlig kontring. Han spilte ut til Gakpo, som vendte bort Philipp Lienhart og skjøt i lengste hjørne.

Les også: Marvik frifunnet for brudd på meldeplikten: – Jeg er ikke noen juksemaker

Vendte igjen

Det så ut som Nederland var i ferd med å vende kampen i sin favør, men i det 59. minutt scoret Østerrike igjen, etter godt spill. Grillitsch ble spilt til dødlinja og slo skrått ut. Romano Schmid stupheadet ballen forbi Verbruggen, og Stefan de Vrijs klareringsforsøk på streken var mislykket.

I det 75. minutt nikket Wout Weghorst ballen ned til Depay, som tok den nydelig ned og skjøt i hjørnet. Dommeren annullerte først for det han trodde var hands på Depay, men VAR-bildene viste tydelig at det ikke var tilfelle, og jubelscenene kunne gjenopptas.

De varte ikke lenge, for i det 80. minutt ble Sabitzer spilt fram i feltet da Virgil van Dijk sov og opphevet offside der han sto flere meter bak resten av forsvarslinja. Borussia Dortmund-stjernen feide ballen opp i krysset.

Christoph Baumgartner, som var pasningslegger til Sabitzer, trodde han hadde gjort 4-2 rett etter, men målet ble korrekt annullert for offside.

Det spilte liten rolle for Østerrike. Eneste skår i gleden tirsdag var at Patrick Wimmer må stå over åttedelsfinalen med gule kort.

---

Nederland – Østerrike 2-3 (0-1)

Spilt i Berlin

Mål: 0-1 Donyell Malen (selvmål 6), 1-1 Cody Gakpo (47), 1-2 Romano Schmid (59), 2-2 Memphis Depay (75), 2-3 Marcel Sabitzer (80).

Dommer: Ivan Kruzliak, Slovakia.

Gult kort: Stefan Posch, Patrick Wimmer, Leopold Querfeld, Østerrike.

Lagene:

Nederland (4-2-3-1): Bart Verbruggen – Lutsharel Geertruida, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké (Micky van de Ven fra 64.) – Jerdy Schouten, Joey Veerman (Xavi Simons fra 34.) – Donyell Malen (Wout Weghorst fra 71.), Tijjani Reijnders (Georginio Wijnaldum fra 64.), Cody Gakpo – Memphis Depay.

Østerrike (4-2-3-1): Patrick Pentz – Stefan Posch, Philipp Lienhart (Leopold Querfeld fra 61.), Maximilian Wöber, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch (Christoph Baumgartner fra 61.) – Romano Schmid (Andreas Weimann fra 90.), Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer (Konrad Laimer fra 61.) – Marko Arnautovic (Michael Gregoritsch fra 77.).

---

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)