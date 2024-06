Brann sikret seg Røa-talent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser begge klubbene i pressemeldinger søndag.

Bogere går i første omgang på lån til Brann ut sesongen, men bergenserne skriver at planen er en permanent overgang fra 2025. Hun er klar for Brann fra 8. juli.

– Grunnen til at jeg velger å komme til Brann er at jeg føler at det er en klubb jeg virkelig kommer til å utvikle meg i. Det er også utrolig kult å se hvordan Brann satser på kvinnesiden, sier Bogere til Branns nettsted.

Hun har bakgrunn fra Grüner, Nordstrand og Skeid. Siden 2022 har hun spilt for Røa, og tross sin unge alder har hun spilt seg til fast plass på laget.

