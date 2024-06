Kjempenedtur for Hauger i Barcelona: – En vanskelig dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gir nordmannen, som håper å vinne verdensmesterskapet denne sesongen, et uhyre vanskelig utgangspunkt foran helgen i Spania.

Både i lørdagens sprintløp og i hovedløpet søndag starter han fra 13. startspor. Det gjør en plassering helt i toppen ikke spesielt sannsynlig.

– En vanskelig dag. Jeg hadde et greit første set på kvalifisering, der jeg fikk inn en bra runde. En liten feil i sving 7-9 gjorde at jeg tapte litt tid på min bestetid. Med små marginer og bare en runde å sette tiden på, kostet det dessverre mange plasser i dag, sier Dennis Hauger.

– Mye kan skje i løpene med stor dekkslitasje denne helgen og høye temperaturer på banen. Jeg skal gi alt, og er klar for å jobbe oss oppover i løpene, legger han til.

VM-leder Paul Aron var raskest av samtlige i kvalifiseringen fredag. Foruten estlenderen hadde samtidig mange av toppførerne i VM-sammendraget problemer i kvalifiseringen.

VM-toer Isaak Hadjar endte som nummer elleve, rett foran Hauger.

– Det er krise når du ligger på annenplass i mesterskapet, og mannen som leder blir nummer én. Det er også krise for Zane Maloney, som ligger på tredje, for han blir nummer 17. Og det er krise for Dennis Hauger, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Han understreket samtidig at det er en viss trøst i at mange av de øvrige toppførerne også slet.

Alt tyder samtidig på at VM-leder Aron har en kjempemulighet til å øke ledelsen i VM-toppen.

Hauger står med tre pallplasser denne sesongen. Han vant sprintløpet i Jeddah tidlig i mars.

