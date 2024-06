Hovland falt på listene etter solid start – elleve slag bak lederen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hovland ligger to slag under par etter to runder. Hele elleve slag skiller opp til den sørkoreanske lederen Tom Kim.

Hovland fikk en svært god start på fredagens runde med to birdier på de tre første hullene. På hull seks ble det en ny birdie, men så måtte han bokføre dagens første bogey.

Nordmannen havnet i trøbbel på hull sju, og parputten var akkurat ikke lang nok til å gå i hullet. På hull ni havnet han igjen i trøbbel, men han reddet seg inn med en flott chip som ga par.

På hullet etter måtte han tåle en ny bogey, men han slo tilbake med birdie på hull tolv. Da var han fortsatt under par for dagen. På hull 15 og 16 måtte han bokføre bogeyer etter å ha trøblet stort rundt greenen.

Hovland greide ikke cuten i majorturneringen US Open for en uke siden. I Connecticut har han til tider funnet tilbake til godt spill, uten at det har gitt en plass i tetsjiktet.

Turneringen i byen Cromwell er en del av PGA-tourens turneringer med høyere status. Bare 71 får delta, og det er ingen cut halvveis.

