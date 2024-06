Vingegaard friskmeldt til Tour de France – norsk profil tror dansken har drevet spill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

27-årige Vingegaard, som har vunnet Touren de to siste årene, har kjempet en kamp mot klokka siden han skadet seg stygt i april.

Torsdag opplyser Visma-laget i egne mediekanaler at Vingegaard er en del av lagets åttemannstropp til det prestisjetunge rittet. De sju andre er Wout Van Aert, Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot, Jan Tratnik og Christophe Laporte.

Dermed er spenningen rundt Vingegaards deltakelse utløst. Uno-X-profilen Tobias Halland Johannessen sa tidligere denne uken til NTB at han følte seg trygg på at dansken kommer til start.

– Jeg tror det, og jeg tror han kommer i god form, sa Drøbak-gutten.

– Tror du det har vært et spill at Vingegaard ikke har bekreftet at han stiller før nå?

– Ja, jeg tror det. Samtidig har han hatt en sinnssyk krasj, så det er ikke sånn at han ikke er påvirket av det. Men han har trent godt, og jeg tror han starter. Jeg tror nok jeg skulle ønske jeg hadde hatt de beina han har nå, lo Halland Johannessen til NTB.

Omfattende skader

Vingegaard pådro seg flere ribbeinsbrudd, punktert lunge og betennelse i lungevevet etter skrekkvelten i Baskerland rundt i april. Siden har alt handlet om å bli klar til Tour de France.

7. mai gjennomførte 27-åringen sin første sykkeltur utendørs. I etterkant var dansken tydelig på at han håper å være klar til å forsvare nok en Tour de France-tittel i sommer.

De siste ukene har Vingegaard fortsatt å ta steg i rehabiliteringen, og i slutten av mai ble dansken avbildet på trening i Alpene. Samtidig har Visma Lease a Bike ventet med å bekrefte stjernerytterens deltakelse.

15. juni publiserte Matteo Jorgenson et bilde av Vingegaard og Wout Van Aert på en treningstur. Dansken trente da i området rundt Col de l'Iseran sammen med blant andre Van Aert, Jorgenson, Tiesj Benoot og Jan Tratnik.

Pogacar mot Vingegaard

Årets Tour de France ligger an til å få et usedvanlig stjernespekket felt på startstreken. Tadej Pogacar, som nylig vant Giro d'Italia med et hav ned til nærmeste konkurrent, har meldt sin ankomst.

Det samme har landsmannen Primoz Roglic og belgiske Remco Evenepoel.

Tobias Halland Johannessen tror imidlertid seierskampen står mellom Pogacar og Vingegaard.

– Jeg tør ikke tippe hvem av dem som vinner, men jeg tror det står mellom dem. Det de har vist til nå, indikerer at de er ett knepp foran de andre, sier han til NTB.

Van Aert har også trøblet denne våren etter at han brakk kragebeinet i mars. Belgieren gjorde comeback i Tour of Norway 23. mai. Nå er også han Tour-klar som en ekstra attraksjon i rittet som starter i Firenze i slutten av denne juni.