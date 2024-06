Superstjernen Bellingham nikket England til seier mot Serbia i EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Årene med «hurt» er nå oppe i 58, siden England i 1966 for første og eneste gang vant en seniortittel for menn. Gareth Southgates lag var veldig nær for tre år siden, men tapte EM-finalen på Wembley etter straffesparkkonkurranse.

Laget er blant de aller største favorittene i EM-sluttspillet i Tyskland og fikk takket være Bellinghams scoring en god start på turneringen.

Lagkaptein Harry Kane var veldig nær 2-0-målet i det 77. minutt, men keeper Predrag Rajkovic slo hans nikk fra kort hold opp i tverrliggeren og ut.

Det var spilt litt over 12 minutter da England kunne feire sin første scoring i sluttspillet. Bellingham både startet og avsluttet angrepet.

Først dyttet dem 20-årige Real Madrid-stjernen ballen ut til Kyle Walker, som spilte Bukayo Saka fram på høyresiden. Nikola Milenkovic sov i midten og ødela den serbiske offsidelinja, og Saka slo et innlegg som via foten til Strahinja Pavlovic seilte mot lengste stolpe. Der kom Bellingham i fullt firsprang, knuste Andrija Zivkovic i duellen og stanget ballen i mål. Sammen med Trent Alexander-Arnold feiret han på ett kne.

Trøbbel

Alexander-Arnold, som av Gareth Southgate ble brukt på sentral midtbane ved siden av Declan Rice, holdt på å forære Serbia en vei tilbake i kampen da han i det 20. minutt mistet ballen dypt på egen halvdel. Zivkovic sentret til Aleksandar Mitrovic, og spissen banket ballen rett utenfor.

England laget stadig trøbbel for venstresiden i det serbiske forsvaret. Pavlovic hadde ikke noe svar på Sakas ferdigheter og Walkers fart, og fem minutter senere ble det farlig igjen. Saka sendte Walker i fullt firsprang mot mål, og Pavlovic greide ikke å følge ham. Fra spiss vinkel skjøt Walker utenfor lengste stolpe, mens Kane og Phil Foden ropte på ballen inne i midten.

Englands kaptein Kane var svært lite involvert og hadde ifølge Opta bare to ballberøringer i første omgang.

Serbisk press

Serbia kom på banen i en bedre utgave etter pause, og da ble Englands høyreside utfordret defensivt. Innbytter Filip Mladenovic kom til noen farlige innlegg, og i det 59. minutt ble det virkelig farlig.

Taklingsfoten til John Stones tok noe av farten av innlegget, men inne i feltet hylte Mitrovic på straffespark etter duellen med Kieran Trippier, før keeper Jordan Pickford kastet seg over ballen.

Southgate gjorde noen bytter for å få kontroll på kampen igjen, og det holdt på å betale seg i det 77. minutt. Etter et kort frispark fra Walker la innbytter Jarrod Bowen inn fra høyre. Kane knuste Milos Veljkovic i lufta og nikket fra kort hold, men Rajkovic svarte med en fantastisk refleksredning.

Pickford måtte også vise klasse da Dusan Vlahovic viste fram skuddfoten i motsatt ende av banen noen minutter senere.

Serbia er en gjenganger i VM-sluttspill, men spilte sin første EM-kamp siden 2000, da det fortsatt het Jugoslavia og laget gikk videre på bekostning av Norge. Laget må vente videre på det første målet og poenget siden da.

---

Kampfakta

Fotball EM-menn i Tyskland søndag, gruppe C:

Serbia – England 0-1 (0-1)

48.953 tilskuere i Gelsenkirchen

Mål: 0-1 Jude Bellingham (13).

Dommer: Daniele Orsato, Italia.

Gult kort: Nemanja Gudelj (39), Dusan Tadic (75), Dragan Stojkovic (83, trener), Serbia.

Lagene:

Serbia (3-2-3-2): Predrag Rajkovic – Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic – Andrija Zivkovic (Veljko Birmancevic fra 74.), Filip Kostic (Filip Mladenovic fra 43.) – Sergej Milinkovic-Savic, Nemanja Gudelj (Ivan Ilic fra 46.), Sasa Lukic (Luka Jovic fra 61.) – Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic (Dusan Tadic fra 61.).

England (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier – Trent Alexander-Arnold (Conor Gallagher fra 69.), Declan Rice – Bukayo Saka (Jarrod Bowen fra 76.), Jude Bellingham (Kobbie Mainoo fra 86.), Phil Foden – Harry Kane.

---