Voldshendelser før England mot Serbia

Videoer delt i sosiale medier viser sammenstøt i en sidegate, der bord, stoler og flasker brukes som kastevåpen.

Flere er blitt skadd. Stan Collymore, tidligere landslagsspiss for England, har på X lagt ut et bilde av en blodig mann. Han skriver at det er masse politi i sentrum, men at det stadig er sammenstøt mellom rivaliserende supportere.

I en uttalelse til nyhetsbyrået PA bekrefter en polititalsmann i Gelsenkirchen at det har vært slagsmål sør i byen.

– Politiet er på stedet med tilstrekkelig mannskap og har situasjonen er under kontroll. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt bekrefte om volden er fotballrelatert eller hvilke nasjonaliteter som er involvert, sier han.

Det sirkulerer også videoer av England-tilhengere som synger «10 German bombers», en barneregle om tyske bombefly som ett etter ett skytes ned av RAF. Den er i årevis blitt brukt av engelske fotballfans særlig i forbindelse med kamper mot tyske lag, men tysk politi har frarådet at den synges under årets EM.













