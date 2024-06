Eriksen scoret i EM-comebacket, men Danmark mistet seieren mot Slovenia

Kampen var Eriksens første i europamesterskapet siden han falt om med hjertestans mot Finland 12. juni 2021. Dansken har siden kjempet seg tilbake til sitt gamle nivå, og scoringen sørget for et nesten perfekt EM-comeback.

Målet var i tillegg vakkert. Jonas Wind hælflikket et innkast videre til veteranen, som kom på et perfekt timet løp i boksen. Eriksen var for rask for det slovenske forsvaret, dempet ballen med brystet og hamret inn 1-0.

– Jonas Wind med mesterskapets målgivende pasning til nå. Det er genialt, utbrøt TV2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Slovenerne viste samtidig at også de kunne skape farligheter i andre enden av banen. Superspissen Benjamin Sesko var målet for en rekke presise baller i bakrom, men en stram dansk offsidelinje forhindret utligningen.

Sterk andreomgang

Slovenia fortsatte å skape muligheter etter hvilen, og sju minutter inn i omgangen var danskene heldige som slapp et straffespark mot. Hvittrøyene skapte sjanse etter sjanse, og kvarteret før slutt hamret Sesko til fra langt hold og traff stolpen. Sekunder senere satt den i nettet.

En corner endte i beina til Erik Janza, som også klemte til fra langt hold. Denne gangen fikk ballen en retningsforandring da den traff Morten Hjulmand, og Kasper Schmeichel greide ikke å forhindre 1-1.

Danmark gikk til topps i turneringen i 1992. I 2021 gikk det danske laget hele veien til semifinalen, men måtte der gi tapt for England. For en drøy uke siden slo de Norge 3-1 i sin EM-generalprøve.

TV-trøbbel

Slovenia spilte søndag sin første EM-kamp siden 2000. Deres forrige kamp i turneringen gikk mot Norge, og med 0-0 røk begge lag ut av gruppespillet.

Danmark og Slovenia endte på like mange poeng i kvalifiseringen til mesterskapet, men danskene vant gruppen på innbyrdes oppgjør. Da spilte de 1-1 i Ljubljana, før danskene sikret gruppeseieren med 2-1 i København.

I førsteomgangen gikk TV-sendingen til TV 2 i svart. Bildene kom tilbake etter et par minutter, og det var trolig et lynnedslag i Bergen som sørget for problemene, ifølge kanalen selv.

---

Kampfakta

Fotball-EM menn i Tyskland søndag, gruppe C:

Slovenia – Danmark 1-1 (0-1)

Spilt i Stuttgart

Mål: 0-1 Christian Eriksen (17), 1-1 Erik Janza (77).

Dommer: Sandro Schärer, Sveits.

Gult kort: Petar Stojanovic, Zan Celar, Slovenia, Morten Hjulmand, Danmark.

Lagene:

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza – Petar Stojanovic (Benjamin Verbic fra 66.), Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik (Jon Gorenc Stankovic fra 75.), Jan Mlakar (Zan Celar fra 75.) – Andraz Sporar (David Brekalo fra 90.), Benjamin Sesko (Jasmin Kurtic fra 90.).

Danmark (3-4-1-2): Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard – Alexander Bah, Morten Hjulmand (Thomas Delaney fra 89.), Pierre-Emile Højbjerg (Christian Nørgaard fra 83.), Victor Kristiansen (Joakim Mæhle fra 78.) – Christian Eriksen – Jonas Wind (Kasper Dolberg fra 83.), Rasmus Højlund (Yussuf Poulsen fra 83.).

---