Uefa vil straffe Albanias fotballforbund for tilhengernes oppførsel

Det europeiske fotballforbundet peker i en uttalelse på at disiplinærsaken gjelder brudd på bestemmelsene som gjelder kasting av gjenstander, antenning av pyroteknikk, storming av banen og framvisning av provoserende budskap.

Mot slutten av kampen, som Italia vant 2-1, løp en mann ut på banen med et albansk flagg. Det ble også observert flere symboler for Stor-Albania, som regnes som politiske budskap og dermed er forbudt på tribunene under EM-kamper.

Saken vil bli behandlet av Uefas disiplinærorgan.