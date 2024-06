De danske EM-heltene nektet lønnsøkning – sikret heller like vilkår for kvinnelandslaget

Herrelagets nye avtale med Det danske fotballforbundet (DBU) trer i kraft etter EM i Tyskland og varer fram til 2028. Den sikrer at mannlige og kvinnelige spillere får lik lønn for å representere sine landslag.

Som en del av den nye avtalen godtok de mannlige spillerne en reduksjon på 15 prosent for at kvinnene skulle få en økning på 50 prosent. Mennene takket også nei til muligheten for lønnsøkning.

– Det er et ekstraordinært skritt for å forbedre forholdene til kvinnelandslagene. I stedet for å se etter bedre forhold for seg selv, prioriterte spillerne på å støtte damelaget, sa Michael Sahl Hansen, direktør for Danmarks spillerforening.

Direktøren sa også at de mannlige spillerne som deltok i forhandlingene, med blant annet Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Simon Kjær og Kasper Schmeichel, var veldig fornøyde med avtalen.

– Dette var det de ønsket. Det viste at de tar ansvaret. De likte ideen om å gi andre landslag bedre muligheter og betingelser, sa han.

De danske fotballherrene er klare for EM i Tyskland, hvor de har blitt trukket i gruppe C sammen med England, Serbia og Slovenia.

