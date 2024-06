Henriksen med sesongbeste i EM-finalen – ble likevel bare nummer sju

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Henriksen åpnet EM-finalen med sesongbeste på 75,55 meter, og senere forbedret han den til 76,51. Det ble også hans beste kast.

Forsøk nummer tre og fem endte dødt, mens nummer fire og seks endte på henholdsvis 75,54 og 73,42 meter.

Henriksen tok bronse i EM for to år siden, men en kneskade har skapt trøbbel for ham i årets sesong. Inntil lørdagens kvalifisering var 74,74 meter hans lengste konkurransekast i 2024.

33-åringen kvalifiserte seg med et kast på 75,49 meter, som gjorde at han ble nummer fire i sin gruppe og sju totalt.

Før søndagens finale sa Henriksen at han hadde mål om å bli blant de åtte beste i EM. Medalje ville bli for vrient, sa han.

– Det tror jeg blir vanskelig. Men det kjennes ut som jeg kan kaste i hvert fall 77, sa han.

