Sliterne har alltid en ekstra stjerne

Det er kraftig kost å fronte en hel 5000 meter fredag kveld, prøve å late som hun var fornøyd med sølvet, for så å forberede seg til halvmaraton-start søndag morgen. En time, åtte minutter og ni sekunder senere kom hun alene til mål etter å ha splintret feltet.

Alle som kan lese kroppsspråk så hvordan hun slet fredag kveld da hun ble dyttet på det norske flagget og ble oppfordret til å løpe æresrunde. Det var hun ikke interessert i. For noen utøvere er sølv nederlag. 33-åringen har opplevd nok nesten-triumfer i sin karriere.

På søndagens halvmaraton var hun for mange den store favoritten. Men også i løping og lange konkurranser kan uforutsette ting inntreffe. Vi så hvordan Casper Ruud slet med plutselige magesmerter i sin semifinale i tennis i Paris. Søndagens sølvvinner i Roma, kenyanskfødte Joan Chelimo Melly fra Romania, klarte så vidt å fullføre da hun kom i mål 46 sekunder bak Grøvdal. Hun fikk det, som det heter på fagspråket.

Da Karoline Bjerkeli Grøvdal debuterte i VM i 2007, bare 17 år gammel, var det 3000 meter hinder som var distansen. Da var hun også en habil langrennsløper og var på leit i sin egen karriere. Siden har vi sette henne skifte mellom forskjellige distanser, og i kjølvannet av pionerene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen ble hun utpekt som en mulig arvtaker. Da måtte hun prøve og feile. Og det har hun gjort mellom distanser med og uten hinder. EM-titlene har kommet utenfor arenaene, i terrengløp.

Utenfor arenaene har hun kjent på vektpresset. Hun har vært åpen om sine egne spiseforstyrrelser, om hvordan det var konkurranse blant jentene på laget om å spise minst mulig i en stadig mer usunn toppidrett. Varselklokkene ringte, hun fikk startnekt og mental hjelp. Gradvis har hun jobbet seg gjennom det etter å ha vært nede i 42 kilo som et bunnpunkt i utvokst alder. Slik skal man ikke ha det. Det har vært en usedvanlig lang reise fram til 9. juni 2024. Og hun deler villig om sin kunnskap om dette problemet som mange ambisiøse idrettsutøvere sliter med.

Så ble det EM-bronse på 10.000 meter i 2016 og EM-bronse på 3000 meter hinder i 2018. Hva skulle hun satse på? I OL i Rio de Janeiro kvalifiserte hun seg for både 5000 og 10.000 meter og kom topp ti på begge distansene. I OL i Tokyo i 2021 ble det kun 14. plass på 5000 meter. Var dette løperen som alltid skulle være med på et imponerende høyt nivå, men uten å vinne noe internasjonalt?

På fredagens 5000 meter skulle det skje, hun dro opp tempoet i feltet i visshet om at spurt ikke var noe for henne. Hun ristet av seg alle, unntatt den ene italieneren (Nadia Battocletti) som tok spurten lett. Grøvdal var som så ofte før fornøyd med prestasjonen, men ikke med resultatet. Hun gjorde det hun kunne.

Søndag var hun bare lettet og glad og kan starte forberedelsene til neste mål: OL i Paris. Der er det ingen halvmaraton på programmet, men maraton. Blir det hennes fremtidige distanse? – Er det så lett å løpe maraton, var en av refleksjonene hennes etter at hun løp den halve distansen i Roma. I OL er hun per i dag bare kvalifisert for 5000 meter, men hun har kanskje større muligheter på 10.000 meter. Men da må hun først finne en vei inn dit. Gullkandidat er hun uansett ikke når alle afrikanerne kommer.

Jakob Ingebrigtsen (t.v.) tok med seg storebror Henrik på æresrunden etter lørdagens gulløp. (Alessandra Tarantino/AP)

Gullkandidat er derimot Jakob Ingebrigtsen, som lørdag kveld bekreftet sin rå styrke da han rykket fra alle på sin 5000 meter og tok EM-gull nummer fem av fem mulige. Noe av det største for yngstemannen i feltet var at han fikk oppleve denne finalen sammen med storebror Henrik. Det var kanskje siste gang. For Henriks betydning for Jakobs utvikling er uomtvistelig.

Henriks ene EM-gull på 1500 meter fra Helsingfors i 2012 hadde enorm betydning for Jakob. Da var sistnevnte 11 år og fra da av var 1500 meter prioritet nummer en. Det er det fortsatt selv om vinnermulighetene kanskje er større på lengre distanse. Etter lørdagens gulløp holdt Jakob en flott takketale til storebror. At Henrik faktisk var i finalen også i 2024, gjorde ham rørt.

Mandag fortsetter EM for Jakob Asserson Ingebrigtsen med forsøk på hans viktigste distanse. Hvis han ikke må reise hjem og bli far for første gang …

