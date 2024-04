Merseysidederby og cuprunde – dette er onsdagens direkte TV-sport

11.00: Snooker, VM. Dag 5, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

13.30: Sykkel, Europatouren. Tyrkia rundt, fjerde etappe: Marmaris – Bodrum (137.9km). Kupert etappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Carl Fredrik Hagen eneste norske representant. (Eurosport 1)

15.30: Sykkel, UCI World Tour. Romandie rundt, første etappe: Château d’Oex – Fribourg (165.7km). Kupert etappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Johannes Staune-Mittet eneste norske representant. (Eurosport 1)

15.30: Snooker, VM. Dag 5 fortsetter, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

18.15: Håndball, NM-sluttspill. Semifinale, kamp 1: Kolstad – Drammen, fra Kolstad Arena. (TV2 Sport 2)

19.05: Fotball, NM menn. Runde 2: Strømmen – Lillestrøm, fra Strømmen stadion. Et lokaloppgjør i Lillestrøm kommune, mellom serieleder Strømmen som har vunnet alle sine tre første kamper i 2. divisjon og storebror Lillestrøm, her representert ved Martin Ove Roseth etter seieren over Sandefjord sist helg. (NRK 3)

20.00: Snooker, VM. Dag 5 fortsetter, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

20.45: Fotball, Premier League. Utsatt kamp fra runde 29: Wolves – Bournemouth, fra Molineux, Wolverhampton. (V Sport Premier League 3)

21.00: Fotball, Premier League. Utsatt kamp fra runde 29: Crystal Palace – Newcastle, fra Selhurst Park, London. (V Sport Premier League 2)

21.00: Fotball, Premier League. Utsatt kamp fra runde 29: Everton – Liverpool, fra Goodison Park, Liverpool. Et Merseyside-derby det lukter svidd av, da Everton må vinne for å berge plassen, mens Liverpool må vinne for å holde liv i titteldrømmen (V Sport Premier League)

21.00: Fotball, Premier League. Utsatt kamp fra runde 29: Manchester United – Sheffield United, fra Old Trafford, Manchester. Hjemmelaget har fortsatt et syltynt håp om mesterligaspill neste sesong, og da må tabelljumbo Sheffield United slås. (V Sport Premier League 1)

21.00: Basket, Euroleague. Runde 35: Barcelona – Olympiakos, fra Palau Blaugrana, Barcelona. (V Sport 1)

