Cup-exit for Skeid etter blek prestasjon: - En fryktelig kamp

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): For det var i det store og hele fortjent at Raufoss tok seg videre til tredje runde i cupen. Skeid presset på voldsomt for utligningen etter at Per-Magnus Steiring reduserte på straffe åtte minutter før slutt og skapte hele fem halvsjanser på de fem overtidsminuttene, men det holdt ikke.

Ole Kristian Lauvli klarte å holde buret rent etter Steirings straffemål, som målvakten var på og bare noen millimeter unna å redde. Dermed var det Raufoss som kunne reise tilbake med seier og avansement på bussen.

– Jeg hadde virkelig troen før kampen at vi skulle klare det, men det er detaljer og skarphet i ulike faser som gjør at vi ikke klarer å dra det lengste strået. Det må vi lære av og jobbe videre med. Det er tøft når man slipper inn 30 sekunder ut i 2. omgang, men vi henter det fint inn og er gode på tampen, sier trener Vilda Rislaa til Dagsavisen.

Vilde Bø Rislaa hadde mye å tenke på etter kampslutt. (Even Lübeck)

Følte seg snytt for straffe

Treneren fortsetter:

– Men det kunne like gjerne stått 2–2 og vi hadde spilt ekstraomganger, for jeg mener vi bør ha en straffe til i kampen. Men det er på våre egne feil at vi taper kampen. Vi skal ikke legge skylden på et dommerteam, selv om jeg skulle ønske de kunne være mer bestemte, sier hun videre.

– Vi vet selv at vi gjør en fryktelig kamp. Alt i alt er det fortjent at vi taper, for de er hvassest i begge bokser. Det er kjedelig og surt, for det hadde vært utrolig gøy å gå videre. Vi er bra på tampen og skaper en del, men må ta læring av at vi ikke er bedre de første 75–80 minuttene, sier trener Per-Magnus Steiring.

Kalddusje i starten av 2. omgang

Det var svært lite som skjedde i oppgjøret. Kabamba Kalabatama headet over etter sju minutter, før Raufoss tok ledelsen etter 25 minutter. Først skjøt Jan Inge Lynum i tverrligger fra fem meter, før samme mann fikk ballen tilbake i beina. Han la igjen til Ryan Nelson, som fikk drømmetreff på halvvolley fra 17 meter og banket ballen via tverrliggeren og i krysset til 1–0.

Etter målet var Raufoss nærmest 2–0 før pause. Halvtimen var spilt da Marcus Andersen vartet opp med en spinnvill benparade på et styringsforsøk fra Lynum fra fem meter. 1–0 var derfor også stillingen etter de første 45 minuttene.

Så fikk Skeid seg en ordentlig kalddusj bare 55 sekunder ut i 2. omgang, da Raufoss gikk opp til 2–0. Etter en corner fikk Andreas Østerud tid og rom til å skyte fra hjørnet av 16-meteren. To sekunder senere hadde den gått mellom beina på Emil Tjøstheim og i motsatt hjørne til 2–0.

– Bare vår egen feil

56 minutter var spilt da Rislaa tok grep og byttet inn fire rutinerte herremenn i Per-Magnus Steiring, Ulrich Østigård Ness, Bendik Rise og Thor Lange. Det så ut til å hjelpe, for etter byttene var Skeid best. Det var også fortjent da Steiring reduserte til 1–2 på straffe åtte minutter før slutt.

– Bombesikker som alltid vil jeg ikke si, men nå har jeg satt to av to så langt i år. Keeperen tar ikke den. Den er for hard og for langt ned i hjørnet, sier Steiring om målet.

Her setter Per-Magnus Steiring straffen i mål. (Even Lübeck)

Skeid kunne fort scoret 2–2 på overtid, men klarte ikke få ballen forbi Lauvli. Dermed endte det 1–2.

– Det er en middels kamp av oss. Helt greit at vi taper. Vi har for mye respekt for dem. Hvorfor vet jeg ikke. De er jo en divisjon over, men det er jo ikke noe grunn til å ha respekt for dem av den grunn. Vi er et minst like bra fotballag. Men vi er veldig forsiktige og oppjagede, og det er bare vår egen feil, sier Bendik Rise.

– Men det er litt for mange som vil gjøre ting selv enn for laget. Da taper man, sukker en skuffet Rise.

Skeid presset på for scoring på tampen, men Ole Kristian Lauvli sikret Raufoss-seier (Even Lübeck)

---

Kampfakta

Skeid-Raufoss 1–2 (0–1)

Nordre Åsen, 250 tilskuere

2. runde i cupen

Mål: 0–1 Ryan Nelson (25), 0–2 Andreas Østerud (46), 1–2 Per-Magnus Steiring (straffe, 82)

Gule kort: Torje Naustdal, Kabamba Kalabatama, Per-Magnus Steiring, Skeid.

Skeid: Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Noah Fjellestad (Per-Magnus Steiring etter 56), Fredrik Flo, Andreas Stensrud (Thor Lange etter 56) – Ousmane Diallo, Emil Tjøstheim (Daniel Lunde etter 80), Mads Aaserud, Torje Naustdal, Mikkel Lindbäck (Ulrich Ness etter 56) – Kabamba Kalabatama (Bendik Rise etter 56)

---