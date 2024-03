Guide: Dette må du vite om friidretts-VM i Glasgow

Hva: Innendørs friidretts-VM.

Hvor: Emirates Arena, Glasgow, Skottland.

Når? Fredag 1. mars – søndag 3. mars.

TV og radio: NRK og NRK TV/NRK Sport.

Den norske troppen

Karsten Warholm, Dimna IL – 400 meter

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL – 1500 meter

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve – Sjukamp

Markus Rooth – IK Tjalve – Sjukamp

Helene Rønningen, IL Tyrving – 60 meter

Henriette Jæger, Aremark IF – 400 meter

De norske medaljehåpene

Norge har bare tatt fire medaljer i innendørs-VM tidligere. Det plasserer oss på plass nummer 52 på medaljetabellen. Gull til Geir Moen på 200 meter i 1995, sølv til Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter i 2022, bronse til Hanne Haugland i høyde i 1997 og til Georg Andersen i kule i 1989 er de som har klart det.

I år har Norge en rekke medaljekandidater. Karsten Warholm gjør sin første opptreden i VM innendørs noensinne. Han har gode minner fra Glasgow, da han ble europamester innendørs på arenaen i 2019 da han tangerte den europeiske innendørsrekorden på 45.05, som fortsatt er rekord. Warholm har ikke konkurrert denne sesongen, før nå.

Warholm er kanskje den største favoritten på øvelsen, men det er naturligvis en ørliten usikkerhet når han ikke har konkurrert siden midten av september. Hvis Warholm tar gullet blir han den første norske utøveren med VM-gull i friidrett innen- og utendørs.

Henriette Jæger blir første norske kvinne til å løpe 400 meter i VM innendørs. Denne sesongen har hun satt hele tre norske innendørsrekorder, en på 200 meter og to på 400 meter.

Narve Gilje Nordås er regjerende VM-bronsevinner på 1500 meter utendørs. Ettersom de to foran ham i mesterskapet i Budapest ikke stiller i Glasgow, kunne man tenke at han var en av favorittene. Men løping innendørs er spesielt og Nordås' taktikk utendørs med å legge seg bak i feltet og gradvis avansere er tøffere innendørs.

Helene Rønningen har løpt karrierens tre raskeste løp denne sesongen. Hun har deltatt i to mesterskap innendørs tidligere, EM i 2017 og 2019.

I tillegg kan Norges to medaljekandidater i sjukamp fra IK Tjalve overraske. Det er første gang Norge har med mangekjempere i VM innendørs.

Ingen Ingebrigtsen

Årets innendørs-VM går uten Ingebrigtsen-brødrene.

– Jeg har slitt litt med en akilles og vil ikke ta noen risiko, for meg handler alt om EM og OL denne sesongen, meddelte Jakob Ingebrigtsen i januar.

Henrik Ingebrigtsen forklarte forfallet slik til TV 2:

– Jeg fokuserer på det som kommer i sommer. Det er ikke mye rom for feilmargin, og jeg kjenner meg godt nok til å vite at hvis jeg skal være i konkurranseform i begynnelsen av mars, ville teppet gått ned, og jeg hadde kjørt som bare det. Derfor holder jeg meg. Jeg dropper det til fordel for en så god oppkjøring som mulig inn mot sesongen.

– Det passer litt dårlig. Det er et veldig innholdsrikt år, og man har dårlig tid hvis man skal gjøre alt. Derfor må man prioritere knallhardt, sa Filip Ingebrigtsen.

Tre internasjonale stjerner

Femke Bol, Nederland 400 m. Hun har 400 meter hekk som sin spesialgren, men er også i verdenstoppen uten hinder i veien. Så sent som for to uker siden forbedret nederlenderen sin egen innendørsrekord på distansen.

Noah Lyles, USA, 60 meter. Sprintstjernen går for gull i årets mesterskap, som innledes med 60-meterfinale fredag kveld.

Armand Duplantis, Sverige, stavsprang. Duplantis tok gull på forrige innendørsmesterskap i Beograd i 2022, og vil forsøke å forsvare tittelen. Verdensrekordholderen (6,23 meter) er Sveriges største medaljehåp i byen der han hoppet 6,18 meter i 2020.

Det norske programmet

Norsk program:

Fredag:11:20 400 meter forsøk: Henriette Jæger 12:00 400 meter forsøk: Karsten Warholm

21:10 1500 meter forsøk: Narve Gilje Nordås 21:50 400 meter semifinale: Henriette Jæger*22:10 400 meter semifinale: Karsten Warholm*

Lørdag:12:00 Sjukamp 60 meter: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth 12:20 60 meter forsøk: Helene Rønningen 13:15 Sjukamp lengde: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth 14:35 Sjukamp kule: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth

20:30 Sjukamp høyde: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth 20:45 60 meter semifinale: Helene Rønningen*22:00 400 meter finale: Henriette Jæger*22:10 400 meter finale: Karsten Warholm*22:45 60 meter finale: Helene Rønningen*

Søndag:11:05 Sjukamp 60 meter hekk: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth 12:15 Sjukamp stav: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth

21:45 Sjukamp 1000 meter: Sander Aae Skotheim og Markus Rooth 22:30 1500 meter finale: Narve Gilje Nordås*

*krever avansement

NRKs sendeskjema:

Tidene er skrevet tidlig i uken, så de er med store forbehold. For oppdaterte tider, sjekk NRKs TV-guide.

Fredag:20:00-23:00 NRK2

Lørdag:20:00-22:00 NRK221:55-23:00 NRK1

Søndag:20:16-21:00 NRK121:10-23:00 NRK1

SVT sender også formiddagsøktene.

Når NRK ikke sender, kan du se stream på eurovisionsport.com.

