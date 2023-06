Fosser løper alle øvelser – slik blir Norges VM-tropp i orientering

Uttaket til mesterskapet ble sluppet torsdag. Der kommer det fram at Fosser skal løpe samtlige tre øvelser. For to år siden tok han gullet på langdistansen.

VM er lagt til stedene Flims/Laax og varer fra 12. til 16. juli. Siden det i fjor ble delt ut medaljer i sprint, skal eliteløperne denne gangen tilbake i skogen.

Ambisjonen blant de norske er å være på pallen etter alle øvelser (langdistanse, mellomdistanse og stafett).

– Dette er tøft, men mulig. I tillegg håper vi på så mange topp-ti-plasseringer som absolutt mulig. Men for at vi skal lykkes med det, må vi få til en måned med god og problemfri trening fram mot mesterskapet, sier landslagssjef Janne Salmi i en uttalelse.

Norges uttak:

Menn: Kasper Fosser (Heming), Eskil Kinneberg (Raumar), Lukas Liland (Nydalen), Håvard Sandstad Eidsmo (Freidig), Gaute Steiwer (Fredrikstad), Eirik Langedal Breivik (NTNUI)

Kvinner: Marianne Andersen (Kristiansand), Andrine Benjaminsen (Lillomarka), Ane Dyrkorn (NTNUI), Ingrid Lundanes (Emblem), Marie Olaussen (Fredrikstad).