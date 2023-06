Al-Samarai vil samle idrettsstyret: – Skal styrke rammevilkårene

Al-Samarai tok en knusende valgseier over sittende president Berit Kjøll under tinget i Bergen søndag. Med seieren er hun også klar på hva hun skal bruke sitt nye mandat til.

35-åringen fra Holmlia har sittet i idrettsstyret, men skal nå gå dypere inn i utfordringene i norsk idrett. Det hele starter med å samle idrettsstyret.

– Først skal vi starte arbeidet med å samle idrettsstyret, og så skal vi i fellesskap bane vei fremover, sa Al-Samarai til NTB etter valgseieren.

Blant annet er økonomi som barriere et av de viktigste punktene på Al-Samarais liste.

– De viktigste sakene vi skal jobbe med fremover er økonomi som barriere, flere og bedre anlegg, og så må vi styrke rammevilkårene for norsk idrett slik at våre klubber er bedre rustet for alle utfordringer vi står ovenfor.

I rollen som idrettspresident håper hun å dekke over så mange områder som mulig.

– Jeg vil gi dem en som jobber sammen med dem og til det beste for idretten. Være ute, lyttende og til stede, men også stå i barrikadene når vi trenger det, avslutter Al-Samarai.

