Forventningene til Zaineb Al-Samarai

BERGEN (Dagsavisen): Ingen norske idrettspresidenter er blitt gjenvalgt i dette årtusenet. Det skulle heller ikke gjelde Berit Kjøll. Hvor fornøyd er norsk idrett med valget av Zaineb Al-Samarai om fire år? Tidenes første norske idrettspresident med innvandrerbakgrunn får med seg et massivt mandat fra Idrettstinget. Seieren var knusende.

For den store offentligheten er flyktningjenta fra Irak, som kom til Norge i 1994, et ubeskrevet blad. Men i møter med særforbund og idrettskretser opp mot tinget, har hun tydeligvis innfridd på alle parametere. Hun holdt en lav profil på Idrettstinget i Bergen inntil hun snakket om forenklet hverdag for idrettslagene lørdag og økonomi som barriere søndag morgen. I hennes valgtale fortalte hun om øyeblikket da hun så åpningsseremonien fra fotball-VM i USA i 1994 og så det norske flagget blant deltakernasjonene. Hun pekte på skjermen og sa: Det er vårt nye hjem.

Og det var i idrettsoppveksten på Holmlia hun ble inkludert i det norske samfunnet og begynte på den lange mestringskurven som nå gjør at hun ble en historisk norsk idrettspresident, 36 år gammel. Ingen så dette komme for to år siden. I fjor begynte hun å få henvendelser. Hun har tross alt sittet i dette idrettsstyret i fire år allerede.

Det påstås at det har vært strekk i laget i styrerommet det siste året. Marco Elsafadi ville ikke bli med videre hvis Kjøll ble gjenvalgt. Også han er med i det nye styret. Men hvilket farvann vil det manøvrere i?

Forventninger om politisk innflytelse er et av hovedargumentet for mange. Presidenten i Norges Ishockeyforbund, Høyremannen Tage Pettersen, pekte på det. Jan Hendrik Parmann, Norges Basketballforbund: ”Zaineb er mer enn et kinderegg”. Før han dro til ordentlig: – Zaineb kan bli idrettsforbundets Haaland, en slik spiss må vi sikre oss!

Debatten viste oss frustrasjonen i forsamlingen. Anne Lise Bratsberg fra Trøndelag idrettskrets tok et massivt oppgjør med medienes dekning av idrettstoppene. Hun ga VG skylda for at Tom Tvedt forsvant ut sist. Astrid Uhrenholdt Jacobsen holdt et følelsesladd innlegg om hvordan idrettsdebatter sporer av. Ropert trumfer kunnskap, meldte hun. Hun fikk tingets kraftigste, stående applaus en halvtime før søndagens valg begynte.

Håndballforbundets Geir Kåre Lio gikk langt i å antyde at Al-Samarai hadde operert bak Kjølls rygg. “Bakvaskemaskina har surret og gått hele veien”, sa han og takket Berit Kjøll for jobben hun har gjort i en svært krevende fireårsperiode.

Nå er det Zaineb Al-Samarais jobb å skape harmoni. Da vi snakket med ledelsen av Oslo Idrettskrets i foajeen var de overbevist om at det vil skje. Med seg i styret får hun en helt fersk visepresident i Arne Bård Dalhaug fra Ready. En 68 år gammel tidligere generalmajor. Også han en rimelig kontrast til Al-Samarais bakgrunn.

Idrettstinget var faglig enige i nesten alt som ble behandlet i løpet av tre dager. 500 dokumentsider om anleggskrise, økonomiske barrierer, organisering, OL og barneidrett. Men valget av leder splittet dem. Igjen. Zaineb Al-Samarai vil stålsette seg mot vindkastene som kommer. For de kommer.

---

Kampfakta

Disse har hatt rollen som norsk idrettspresident i etterkrigstiden:

* 1946-1948: Olaf Helset

* 1948-1961: Arthur Ruud

* 1961-1965: Axel Proet Høst

* 1965-1967: Johan Chr. Schønheyder

* 1967–1963 Torfinn Bentzen

* 1973-1984: Ole Jacob Bangstad

* 1984-1990: Hans B. Skaset

* 1990-1994: William Engseth

* 1994–1999 Arne Myhrvold

* 1999-2004: Kjell Olav Kran

* 2004: Grethe Fossli (fungerende)

* 2004-2007: Karl-Arne Johannessen

* 2007: Odd-Roar Thorsen (fungerende)

* 2007-2011: Tove Paule

* 2011-2015: Børre Rognlien

* 2015-2019: Tom Tvedt

* 2019-2023: Berit Kjøll

* 2023-2027: Zaineb Al-Samarai

---

