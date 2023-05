Fotballforbundet irettesetter Skeid

For samtlige klubber begrunnes reaksjonene med brudd på tidligere inngåtte økonomiske handlingsplaner.

Klubbene har 14 dagers klagefrist på vedtaket.

På bakgrunn av klubbenes økonomiske innrapporteringer for 2022, har klubblisensnemnda i NFF også fattet vedtak om følgende pålegg av handlingsplaner:

Finansielt oppfølgingssystem: Sandefjord, Ranheim, Sandnes Ulf, Raufoss, Avaldsnes og Grorud.

Krav til positiv egenkapital: Sandefjord og Avaldsnes.

For klubbene i Eliteserien og 1. divisjon for menn ender årsresultatene samlet sett opp med et positivt resultat. For Toppserien og 2. divisjon ender årsresultatet opp negativt samlet sett.

