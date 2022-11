Belgia viste svakhetstegn i VM-åpningen – slet seg til seier mot Canada

Resultatet gjør at belgierne topper pulje F to poeng foran Kroatia og Marokko. De to sistnevnte spilte 0-0 tidligere på dagen.

Mot spillets gang tok Belgia ledelsen kort tid før pause. Etter lange strekk med umotivert gåfotball bestemte Toby Alderweireld seg for å dunke ballen 70 meter fram i banen. Den endte opp hos Batshuayi, som omringet av to motspillere hamret inn 1-0 på direkten.

Scoringen dekket over det som hadde vært en fryktelig belgisk omgang. Bronsevinnerne fra 2018-VM slet med elendig samhandling og mye stillestående spill. I tillegg slo laget ofte sprekker defensivt, og i perioder var hvert angrep fra Canada farlig.

[ Gavi (18) ble historisk VM-målscorer i Spanias kalasseier mot Costa Rica ]

Straffebom

Nordamerikanere proppet av energi gjorde livet surt for Belgia. Etter åtte minutter ropte de på straffe for hands og ble hørt da dommeren så situasjonen i reprise på VAR-monitoren. Bildene viste hvordan Yannick Carrasco med armen blokkerte en avslutning med god retning mot mål.

Alphonso Davies ventet lenge før han kunne ta straffen. Sparket var ikke godt, og Thibaut Courtois fistet ballen ut i feltet. Returballen ble blåst høyt over mål.

En tydelig skuffet Davies gjemte ansiktet i hendene. Elleve minutter ut i debuten kunne han ha blitt Canadas aller første VM-målscorer. I 1986-sluttspillet røk nasjonen ut i puljespillet etter tre tap og 0-5 i målscore.

[ Tannløst Kroatia i målløs VM-kamp mot Marokko ]

Oppgitt stjerne

Glimtvis viste Belgia sine offensive kvaliteter på Ahmad bin Ali stadion i Al Rayyan, men som regel lugget det kraftig.

I første omgang ble Kevin De Bruyne så oppgitt at han flere ganger delte ut en skjennepreken. Playmakeren var frustrert over at det knapt var spill på Canadas banehalvdel.

Noen minutter før Batshuayis scoring brukte VAR lang tid på å sjekke en situasjon der Axel Witsel felte Richie Laryea. Det ble ingen straffe, og Belgia pustet lettet ut.

[ Dagsavisens VM-guide gruppe E og F: Tiden løper ut for Belgia ]