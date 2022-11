Spansk festfotball i VM i overkjøring av Costa Rica

Sluttspillet i Qatar har allerede budt på sjokkresultater, men på Al Thumama stadion ble spenningen utløst tidlig. Med overlegen teknikk og ballsikkerhet ledet Spania 3-0 etter en drøy halvtime.

Flere scoringer kom det også etter hvilen. Storseieren setter Luis Enriques lag i en fin posisjon foran kampene mot Tyskland og Japan. Costa Rica viste klare tegn på at mellomamerikanerne er langt unna sin beste årgang og risikerer å bli en kasteball i pulje E.

I første omgang noterte alle i den spanske fronttrioen seg i målprotokollen. Først ut var Dani Olmo i det 11. minutt etter en pen vending og påfølgende lobb over en utrusende keeper. I forkant vippet supertalentet Gavi (18) ballen inn i boksen.

Bikket 100 VM-mål

Scoringen til Olmo var Spanias 100. i VM-historien. Ti minutter senere ble Marco Asensio den 50. spanjol til å score i et verdensmesterskap. På et presist innlegg fra Jordi Alba avsluttet han lavt til side for Keylor Navas, som nytteløst fikk noen fingre på ballen.

Costa Rica fortsatte å gi bort mye rom og hjalp til å spille Spania ekstra god. Et ryggende forsvar i egen boks er heller ingen god oppskrift, og i det 29. minutt gikk det galt. Óscar Duarte sparket borti hælen til Alba og laget straffe.

Den omsatte Ferrán Torres sikkert ved å vente ut Navas.

Spanias dominans med skyhøy ballbesittelse vedvarte også etter pause. Kun ni minutter gikk det før Torres utnyttet klønete forsvarsspill og ble tomålsscorer. Han trillet lett inn 4-0 i et tomt bur.

Tidenes yngste

Med et kvarter igjen av ordinær tid ble også Gavi historisk som tidenes yngste spanske målscorer. Barcelonas vidunderbarn brukte utsiden av foten da han gjorde 5-0 på volley. Den teknisk vanskelige avslutningen suste inn fra vel 16 meter.

På tampen kom det også to innbyttermål fra Carlos Soler og Álvaro Morata. Det ga Spanias største VM-seier noensinne.

Spanjolene vant VM i 2010, men fulgte opp med to svake sluttspill. Det ble en pinlig exit i gruppespillet i 2014, mens det fire år senere sa stopp i første utslagsrunde.

Etter mesterskapet i Qatar blir Norge første motstander for Spania. Det skjer på hjemmebane når EM-kvalifiseringen starter i mars.

