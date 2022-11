Tom Brady fortsatt ubeseiret i utlandet tross pinlig feil

Brady har tidligere vunnet NFL-kamper i London og Mexico by. Søndag kunne han juble for en viktig seier i München, tross en pinlig situasjon i 3. periode og hans første feilpasning til motspller på en liten evighet.

Bucs ledet 14-3 da laget prøvde et trickspill i 3. periode. Brady stilte opp som mottaker, og løperbacken Leonard Fournette prøvde å kaste en touchdownpasning til ham. Det mislyktes da Brady skled og falt, og Seahawks-forsvarer Tariq Woolen fikk en enkel ballerobring. En liggende Brady spente bein på Woolen, noe som førte til en tilleggsstraff.

Seahawks greide ikke å utnytte det, og Brady kastet litt senere sin annen touchdownpasning for dagen slik at ledelsen økte til 21-3.

Rekorden røk

På stillingen 21-9 havnet en Brady-pasning i hendene til en motspiller for annen gang denne sesongen, og for første gang på 400 pasningsforsøk. Det betyr at Aaron Rodgers fortsatt har NFL-rekorden på 402 pasningsforsøk uten et balltap.

Fournette ble vraket fra start etter at Buccaneers’ løperspill så langt i sesongen har vært det svakeste for noe NFL-lag siden 1946. Det så ut til å vekke ham, og han var god da han fikk sjansen. Han scoret ett av lagets to touchdown i første halvdel, og etter to perioder sto det 14-0 til Bucs.

Seahawks reduserte med et 3-poengspark tidlig i 2. halvdel og skapte spenning med to touchdown mot slutten, men det endte med tap for vestkystlaget som reiste ni tidssoner østover for å spille bortekamp mot et lag som var seks tidssoner hjemmefra.

Enorm interesse

Etter siste touchdown for Seahawks greide Brady og hans angrep å flytte ballen effektivt nok til at de kunne bruke opp resten av tiden og nekte motstanderen et siste angrep.

Den første NFL-kampen i Tyskland ble omfattet med enorm interesse, og nesten 3 millioner prøvde å kjøpe billett til kampen på Bayern Münchens hjemmebane, som ble utsolgt på rekordtid. Blant tilskuerne søndag var Bayern-spillerne Thomas Müller, Jamal Musiala, Serge Gnabry og Leroy Sané bare timer før de skulle møte resten av Tysklands VM-tropp i Frankfurt. Deres canadiske klubbkamerat Alphonso Davies var også der.

Med seieren har Buccaneers fem seirer og fem tap. Seahawks har seks seirer og fikk sitt fjerde tap.

