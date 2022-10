Nevrolog sparket etter stygg hodeskade for NFL-stjerne

Miami Dolphins-stjernen fikk en smell i hodet også i seieren over Buffalo Bills sist søndag. Etterpå var han ustø og virket omtåket, men han ble ikke satt i protokollen for hjernerystelse og kom tilbake på banen. Fire dager senere startet han mot Cincinnati Bengals etter å ha blitt klarert av en nevrolog.

I slutten av første halvdel mot Bengals ble han taklet og landet med nakken og bakhodet først. Han ble liggende urørlig med hendene i en unaturlig posisjon foran ansiktet og fingrene spredt ut. Medisinske eksperter sier at det er et symptom på alvorlig hodeskade.

I etterkant ble det klart at han pådro seg skader i hode og nakke, men at han var bevisst og hadde full førlighet. Flere reagerte på at 24-åringen i det hele tatt kom på banen torsdag etter hendelsen mot Bills.

– Spillernes helse og sikkerhet er kjernen i vår virksomhet. Vi tenker på Tua og håper han snart blir bra. Vår gransking av mulige regelbrudd fortsetter, tvitret spillerorganisasjonen NFLPA.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier kilder «nær etterforskningen» at spillerforeningen nå har tatt avgjørelsen om å avskjedige nevrologen som klarerte Tagovailoa foran Bengals-kampen. Også ESPN melder det samme.

Personen var konsulent i foreningen. Ifølge spillerforeningen pågår etterforskningen fortsatt, men de uttalte lørdag at «endringer må skje».

Dolphins spiller sin neste kamp søndag om en uke mot New York Jets. Det er uvisst om Tagovailoa blir friskmeldt til bortekampen.

