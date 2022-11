VM Qatar: Kritiserer kritikerne

Qatar Airways-sjef Akbar Al Baker uttalte seg til pressefolk på Hamad internasjonale flyplass i Doha da en ny fløy ble markert åpnet. Han gjorde et poeng ut av at flyplassen de siste årene har utkonkurrert Changi-flyplassen i Singapore i kåringen om å være verdens beste.

– Vi strør alltid salt i såret til konkurrenten vår, og selvfølgelig våre motstandere, som dere kan se på mengden negativ medieomtale mot mitt elskede land Qatar, sa han ifølge nyhetsbyrået AP.

Næringslivstoppen la videre til at folk ikke klarer «å akseptere at et lite land som Qatar har vunnet retten til å arrangere verdens største sportsbegivenhet.»

– Gratulerer til Qatar, mitt elskede land, fortsatte Al Baker til applaus fra enkelte frammøtte.

I spørsmålsrunden som fulgte, ble Al Baker utfordret på hvordan Doha-flyplassen vil håndtere tilstrømningen av VM-gjester.

– Jeg vet hvorfor dette spørsmålet blir stilt, fordi det alltid har vært rykter om kapasiteten vi vil være i stand til å håndtere, lød svaret.

Næringslivstoppen har tidligere kommet med flere kontroversielle kommentarer. Han har blant annet antydet at kvinner ikke kan drive flyselskaper, kalt amerikanske flyselskaper «søppel» og sagt at passasjerene deres «alltid blir betjent av bestemødre». Han ba i etterkant om unnskyldning for de sistnevnte kommentarene.