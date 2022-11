VM-intervju stanset: – En skade på sinnet

– Det er en skade på sinnet.

Salman er også tidligere landslagsspiller for Qatar.

Qatar er VM-vert for mesterskapet som starter 20. november. Arrangøren er blant annet kritisert for manglende menneskerettigheter og for sine lover mot homofili som kan gi flere års fengsel.

[ Slik spilles fotball-VM i Qatar ]

Qatar hevder likevel at alle er velkomne til mesterskapet.

Tross det var ambassadøren Salmans klar i intervjuet med tyske ZDF at samtlige som besøker landet må tilpasse seg.

– De må akseptere våre lover. Homoseksualitet er haram. Vet du hva haram (forbudt i islam) er? sier han i TV-innslaget.

Etter denne kommentaren grep en kollega av Salmans inn og hindret ZDF i å stille flere spørsmål.