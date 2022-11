Johaug trener jevnt og trutt – utelukker ikke konkurranser

Sist fredag presenterte Therese Johaug boka «Hele historien», og overfor NTB innrømmet hun at hun fortsatt er svært aktiv.

– Ja, jeg trener fortsatt, men det er veldig lite sammenlignet med tidligere. Formen er ikke så bra, det skal jeg ærlig innrømme.

– Trener du med et spesielt mål for øye?

– Nei, jeg trener for å trene meg ned og holde meg litt i form. Noen ganger er jeg med Ingvild (Flugstad Østberg) og Helene (Fossesholm) og noen av de andre jentene på trening. Jeg ligger på rundt 50-60 timer i måneden. Normalt har jeg ligget på 120 timer i måneden på denne tiden av året, så det er ganske stor forskjell.

Rart

– Hvordan var det da du ikke var nødt til å starte å forberede deg til en ny sesong i mai?

– Det var veldig rart, det må jeg innrømme. Jeg trente fortsatt ganske bra i mai og juni, men det dabbet mer og mer av. Samtidig har det vært en lettelse å slippe å tenke konsekvenser av alt du gjør. Jeg kunne spontant slenge meg med på ting uten at det gikk ut over det ene eller det andre. Jeg kunne bruke mer tid på venner og familie.

– Er det litt slik at det er enten eller når du har vært på det nivået som du har vært med tanke på konkurranser?

– Ja, det er litt slik for min del. Enten må jeg legge ned den jobben som trengs, eller så kan jeg la være.

Ny tider

– Men med 50-60 timer i måneden med trening kunne du for eksempel ha løpt Hytteplanmila på en god tid?

– Ja, det kunne jeg, men da måtte jeg ha prioritert enkelte økter og hatt et mer direkte regime på det. Og det presset vil jeg ikke ha på meg. Jeg vil helst bare kose meg med at jeg har lagt opp. Så kan det hende at det blir noen konkurranser etter hvert, det kan hende. Men først vil jeg få karrieren min litt på avstand.

Johaug sier at det kan bli snakk om både langrenn og løping.

– Absolutt. Det kan være fint å få litt fart på føttene igjen og få konkurrert litt. Jeg elsker jo å konkurrere, sier Johaug.