Normann lånes ut til Lecce

Klubben opplyser at Normann vil gjennomgå medisinsk test tirsdag kveld.

Normann er under kontrakt med den russiske klubben Rostov til sommeren 2024, men krigssituasjonen i Ukraina har gjort framtiden usikker for nordlendingen.

Nå er han klar for utlån til Serie A-klubben U.S. Lecce på lån ut sesongen. Klubben skriver på sin hjemmeside at han vil gjennomgå den medisinske testen tirsdag kveld.

I Lecce blir Normann lagkamerat med Kristoffer Askildsen som er der på utlån fra Sampdoria. Klubben åpnet sesongen med et 1-2-tap hjemme mot Inter forrige lørdag.

Forrige sesong spilte nordledningen for Premier League-klubben Norwich. De rykket ned til mesterskapsligaen, og et nytt utlån ble uaktuelt.

26-åringen er den niende nordmannen i Serie A denne sesongen. I tillegg til Normann og Askildsen spiller Martin Palumbo i Udinese, Leo Østigård i Napoli, Kristian Thorstvedt og Emil Konradsen Ceïde i Sassuolo og Emil Bohinen, Erik Botheim og Julian Kristoffersen i Salernitana.