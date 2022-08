Danske Axel Christiansen falt over det første hinderet på den bortre langsiden og ble liggende etter at omkring to tredeler av løpet var unnagjort. Han ble liggende rett foran hinderet. Så kom Carabana som stoppet og hjalp Christiansen ut av banen før løperne dukket opp igjen på ny.

Legepersonell var også på vei, og Carabana fikk en av tirsdagens høyeste applauser på Olympiastadion i München.

Inngripenen til Carabana koster ham nesten et minutt, men han fullførte løpet som sistemann.