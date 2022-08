Brann vant sin sjette strake – Stabæk med sjokktap for Stjørdals/Blink

Brann tok ledelsen etter 25 minutter mot Raufoss da Fredrik Pallesen Knudsen stanget inn en corner, men bortelaget burde utlignet før pause. Markus Johnsgård brant en kjempesjanse på bakre stolpe etter en corner like før hvilen.

I 2. omgang tok det også lang tid før Brann fant ut av et hardtarbeidende Raufoss, men på tampen scoret Aune Heggebø to kjappe mål og sikret 3-0.

Sandnes Ulf skapte sjanse på sjanse mot KFUM Oslo og fikk uttelling like etter pause ved Markus Aanesland, men så våknet hjemmelaget fra Oslo. Moussa Njie, Tore André Sørås og Robin Rasch scoret tre kjappe mål og ga KFUM en 3-2-seier. Torbjørn Heggem reduserte for gjestene tre minutter på overtid.

Litt lenger nord i Oslo tok Skeid ledelsen som de ofte har gjort denne sesongen, men denne gangen klarte hjemmelaget å sikre inn en viktig seier med 2-0 over Åsane. Det gjør at de holder seg over nedrykksstreken selv om Stjørdals/Blink tok en overraskende 3-2-seier over Stabæk.

Sogndal kjørte over Mjøndalen i Nedre Eiker og vant til slutt 4-0. Det var bruntrøyenes fjerde strake tap.

Dagsavisen kommer med kommentarer og reaksjoner fra KFUMs og Skeids kamper.

1. divisjon menn søndag, 20. runde:

Bryne – Grorud 2-1, Fredrikstad – Ranheim 1-1, Kongsvinger – Start 2-2, Brann – Raufoss 3-0, KFUM Oslo – Sandnes Ulf 3-2, Mjøndalen – Sogndal 0-4, Skeid – Åsane 2-0, Stjørdals-Blink – Stabæk 3-2.