Kongen ned to hakk i seile-VM

De siste seilasene har ikke gått fullt så bra for kongen som tidligere i uken. Fredag ble båten hans nummer 13 på mesterskapets sjuende seilas.

Resultatet ga fall med to hakk på sammenlagtlista. «Sira» startet dagen på 11.-plass.

Kongen og hans mannskap står med denne serien: 25-4-8-13-14-15-13. Det gir plassiffer 92. Den sveitsiske båten «Yquem II» topper suverent på hjemmebane etter å ha vunnet samtlige seilaser så langt (plassiffer 7).

«If» er Norges andre båt i VM og ligger på 11.-plass. Mesterskapet varer til søndag.

Seiling er en idrett kong Harald har flere internasjonale meritter i. Han kan vise til fem VM-medaljer: Ett gull, to sølv og to bronse. Han har også et EM-gull.

85-åringen har også representert Norge tre ganger i OL (1964, 1968 og 1972). Hans beste olympiske resultat var 8.-plass i klassen 5,5 meter.

