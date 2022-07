Carlsen gir slipp på VM-tittelen i langsjakk: – Ikke motivert

Han forteller om avgjørelsen i videopodkasten «The Magnus Effect», melder VG.

– Jeg har informert teamet mitt, Fide (Det internasjonale sjakkforbundet) og Jan (Nepomnjasjtsjij) om at jeg ikke kommer til å spille den kommende VM-kampen i langsjakk, sier Carlsen.

Som regjerende mester skulle han opprinnelig ha møtt Nepomnjasjtsjij til ny duell i første halvdel av 2023. Carlsen slo russeren klart (7,5-3,5) i tittelkampen i Dubai før jul.

– Jeg ikke er motivert til å spille enda en VM-kamp, sier sjakkeneren.

Nepomnjasjtsji kvalifiserte seg nylig som Carlsens utfordrer ved å vinne kandidatturneringen i Madrid. Nå får han i stedet Ding Liren som motstander i neste års mesterskap. Kineseren ble toer sammenlagt i den spanske hovedstaden.

Den spanske storavisen El Pais meldte nylig at Carlsen var i samtaler med Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj tidligere i måneden.

– Det er riktig at jeg var i Madrid og møtte Fide-ledelsen i forbindelse med avslutningen av kandidatturneringen. Jeg stilte ingen krav, og hadde ingen forslag, men var der for å fortelle dem at jeg ikke vil forsvare tittelen i den neste VM-kampen, bekrefter Carlsen.

Han sier at de hadde en liten diskusjon. Noen av forslagene fra Fide falt i smak, men det fikk ham ikke til å snu. Carlsen legger til at han er komfortabel med avgjørelsen.

I podkasten lukker han ikke døra for å delta i langsjakk-VM på et senere tidspunkt. Carlsen er blitt verdensmester i disiplinen fem ganger (2013, 2014, 2016, 2018 og 2021).

[ Carlsen kan ha spilt sitt siste VM i klassisk sjakk: – Betyr ikke så mye som det gjorde ]