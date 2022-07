Ildhusøy gleder seg til England-kampen: – Det er jo helt vilt, egentlig

– Det er jo helt vilt, egentlig. Jeg hadde ikke sett for meg dette for et år eller bare noen måneder siden. Det er sykt kult, som en gave, sa 20-åringen.

– Det er en stor kamp, kanskje den jeg har gledet meg mest til. Jeg har et energikick nå og vil bare komme i gang. Det blir gøy.

Sjögren setter stor pris på den holdningen.

– Jeg elsker Celins svar. Vi har sett litt ekstra fram til denne kampen, og det er sånn vi må se på det. Vi må glede oss til å spille for fulle tribuner, sa han. Kampen i Brighton er for lengst utsolgt.

Landslagssjefen kunne gi en positiv statusrapport for troppen.

– Vi har alle spillerne tilgjengelige, og det er perfekt for en trener. Det er også stor harmoni i gruppa. Det er alltid gøy å møte vertene i sluttspill. Vi gjorde det i 2017 (Nederland) og 2019 (Frankrike). Vi vant ingen av de kampene, men forhåpentlig kan vi endre det i morgen.

Maria Thorisdottir var også med på den velbesøkte pressekonferansen på kamparenaen.

– Jeg gleder meg veldig til å møte England. Vi som spiller her borte kjenner de fleste engelske jentene, og noen av dem er på laget mitt i Manchester United. Vi kjenner deres styrker og svakheter, og de gjør det samme med oss. Vi vet at det blir en vanskelig kamp. England har gode spillere i alle posisjoner og på benken, sa hun.

