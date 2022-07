Friidrett: Mer smitte i den norske VM-leiren

Den norske troppen befinner seg på precamp i Berkeley, California. Tidligere i uken kom det fram at to personer var smittet av koronaviruset.

– Det er viktig å understreke at ingen utøvere har testet positivt. Det er nå snakk om tre personer i støtteapparatet, og vi har som tidligere meldt iverksatt nødvendige tiltak for å redusere muligheten for videre smittespredning i troppen, sier forbundets lege Ove Talsnes i en pressemelding.

Norge har lagt sin precamp til Berkeley i California. VM går i Eugene i Oregon og starter 15. juli. Det stiller 20 norske deltakere i mesterskapet.

