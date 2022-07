Kong Harald deltar i VM i seiling

Han skal delta i klassen for 8-metere i Genève i Sveits i slutten av måneden, melder NRK.

På deltakerlisten står kong Harald oppført som skipper på «Sira», sammen med et mannskap på ytterligere seks personer.

– Kongen skal etter planen delta i verdensmesterskapet senere i sommer, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Det kongelige hoff.

VM i seiling går mellom 25. og 30. juli.

Kongen konkurrerer dermed fem måneder etter at han fylte 85 år. Han var gjennom en operasjon i beinet i januar i fjor.

– Kongen er i fin form, sier Gjeruldsen.

Seiling er en idrett kongen har flere internasjonale meritter i. Han kan vise til fem VM-medaljer: ett gull, to sølv og to bronse. Han har også et EM-gull.

85-åringen har også representert Norge tre ganger under i OL (1964,1968 og 1972). Hans beste olympiske resultat var 8.-plass i klassen 5,5 meter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen