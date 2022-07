Ny offsideteknologi skal tas i bruk i VM

Det kunngjorde Fifa på sine nettsider fredag.

Den nye teknologien er en videreutvikling av VAR (Video Assistant Referee) som har blitt implementert i verdensfotballen de senere årene og skal gjøre det lettere for VAR-bussen å kontakte dommeren med mer nøyaktige bilder av en offsidesituasjon.

Fifa skal ha jobbet med prosjektet de siste tre årene.

– Under VM i 2018 tok Fifa et modig skritt ved å ta i bruk VAR-teknologi på den aller største scene. Det har vist seg å være en suksess. Halvautomatisert offsideteknologi er en videreutvikling av det, sier Fifa-president Gianni Infantino.

Teknologien bruker tolv sporingskameraer montert under taket på stadion for å spore ballen og opptil 29 punkter på hver enkelt spiller 50 ganger i sekundet. På denne måten skal man kunne beregne deres nøyaktige posisjon på banen. Det blir også satt inn en chip i ballene for at det skal fungere.

3D-bildene på stadionskjermene skal også gjøre det lettere for publikum og TV-seerne å kunne se offsidesituasjonen.

Teknologien har allerede blitt tatt i bruk under Fifa Arab Cup i 2021 og VM for klubblag 2021. Ifølge BBC er det anslått at tiden det tar å ta en VAR-avgjørelse, er gått ned fra 70 til omkring 25 sekunder.