Klaveness møtte VM-sjefen igjen: – Det var en åpen diskusjon

I Doha var Klaveness klar i sin tale da hun blant annet kritiserte valget av Qatar som vertsnasjon for VM. VM-sjef Hasan Al-Thawadi mente at kritikken burde kommet på en annen måte og ikke fra talerstolen med hele verden som publikum.

Etter kongressen kontaktet NFF Al Thawadi, som hadde ytret ønske om et møte. Det skjedde sist helg, opplyser Klaveness til NTB.

– Vi fant ut via hans assistent at han var i London i et annet ærend forrige helg. Vi kastet oss på flyet, forteller Klaveness.

Klaveness og stabssjef i fotballforbundet, Christian Borgersrud, møtte VM-sjefen på et hotell i London. Klaveness anslår at samtalen varte i omkring halvannen time.

– Det var en åpen diskusjon. Vi prøvde å prioritere det inn mot de tre punktene vi jobber for: fagforeningsløsninger som beskytter arbeidere, kompensasjonsmekanismer og LHBTQ.

Nytt møte

– Han står for det han sa på talerstolen om at vi burde adressert ham på denne måten før vi retter offentlig kritikk. Møtet opplevde jeg som et reelt møte der han prøvde å forklare konteksten for situasjonen landet er i og endringene som har skjedd. Han mener det ikke er stor nok anerkjennelse rundt endringene. Det har vært store endringer VM-komiteen helt sikkert har jobbet ganske hardt for under hans ledelse, forklarer Klaveness.

Søndag reiser Klaveness ned sammen med kollegaer i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å møte VM-komiteen og myndigheter. Der vil det bli lagt press på de samme temaene som Klaveness diskuterte med VM-sjefen sist helg.

Al Thawadi la ifølge Klaveness vekt på at de forventer større anerkjennelsene med arbeidet som er gjort i landet. Blant reformene som er gjennomført i Qatar, er at arbeidere slipper å jobbe utendørs mellom klokken 11.30 og 15. Minstelønnen er også hevet, og det er blitt lettere å skifte jobb.

Hadde hatt den samme kritikken

– At det ikke blir større anerkjennelse, kan virke kontraproduktivt på endringer i landet. Dette må vi lytte til. Det er relevante innspill. Vi var opptatt av å forklare vår kontekst, at det er viktig å jobbe for endringer i Fifa. Talen retter seg ikke bare mot Qatar og landet, men det handler om VM og Fifa og bevegelsen vi er en del av.

Klaveness mener at et møte med Al Thawadi før hennes tale under Fifa-kongressen ikke hadde endret på noe.

– Uansett om vi hadde møttes før talen, hadde vi hatt den samme kritikken. Vi står langt fra hverandre om fagforeninger. De har ikke et kvinnelandslag. Den kulturen må være sånn at det må være for begge kjønn om du skal ha verdens største arrangement. Vi sa det til ham i møtet: uansett hvor hardt komiteen har jobbet, vil dette være punkter som vi i Vesten vil være uenig i at er akseptabelt at ikke er på plass, forklarer hun.