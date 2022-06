Eikeris doublepartner bytter nasjonalitet for å være med i Wimbledon

Eikeri og Dzalamidze spilte sammen og røk ut i første runde av doubleturneringen i Miami i mars. Da var Dzalamidze russer, men ettersom russiske tennisspillere ikke kan stille i Wimbledon i slutten av juni, har hun nå tatt et uvanlig grep for å kunne delta i Grand Slam-turneringen.

Det skriver The Times, som bekrefter at All England Club, arrangøren av Wimbledon, ikke kan utestenge Dzalamidze nå som hun er fra Georgia.

– Spillerens nasjonalitet, definert som flagget de spiller under ved profesjonelle arrangementer, er en prosess som blir styrt av tourene og ITF (Det internasjonale tennisforbundet), sier en talsperson for All England Club til avisen.

Wimbledon-arrangøren bestemte i mars at Grand Slam-turneringen vil gå uten russere og belarusere, som følge av Russlands invasjon av Ukraina og Belarus' rolle i krigen.

Avgjørelsen var veldig upopulær i tennisverdenen og førte til at tennistourene WTA (kvinner) og ATP (menn) ikke kommer til å dele ut rankingpoeng i Wimbledon i år.