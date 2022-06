Dos Santos vant på Bislett i Warholms skadefravær

400 meter hekk skulle vært et av høydepunktene under årets Bislett Games, men Warholm pådro seg en hamstringskade i Rabat, og VM kan være i fare for hekkestjernen.

Dos Santos har vist seg nærmet uslåelig denne sesongen. Han var i en klasse for seg og vant foran Rasmus Mägi fra Estland som ble slått med 1,25 sekund. Franske Wilfried Happio ble nummer tre ytterligere et halvsekund bak.

Dos Santos har årsbeste i verden denne sesongen med 47,23. Warholm beholder sin Bislett-rekord fra i fjor på 46,70, som var verdensrekord til superløpet på 45,94 i Tokyo-OL.

