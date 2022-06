Solbakken overrasker med Aursnes fra start – endrer på fem plasser

Det gjør han i et lag som knuste Armenia 9-0 i forrige kamp. En endring var uunngåelig i og med Kristoffer Ajers skadeforfall, men André Hansen, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Bjørkan og Kristian Thorstvedt må også vike.

Aursnes har fått seks innhopp tidligere, alle under Solbakken. Han har bak seg en sterk sesong med Feyenoord og markerte seg blant annet i conferenceligafinalen som endte med knepent tap for Roma. Han skyver Thorstvedt ut av midtbanetrioen. Mathias Normann var også en sterk kandidat til plass der, men med i betraktningen er at dette er den første av fire kamper på elleve dager.

Solbakken velger i Ajers fravær å stille et helt nytt stopperpar i Stefan Strandberg og Leo Østigård. Begge er sterke duellspillere, noe som kan bli viktig mot Serbia. Hanche-Olsen har startet seks av de sju siste kampene, men havner på benken i Beograd. Dessuten er Birger Meling tilbake på venstrebacken etter å ha hatt «fødselspermisjon» i mars.

Ørjan Nyland hadde også permisjon i forrige kamp på grunn av familieforøkelse, men vokter målet igjen som i de seks kampene før det.

Ellevilt snitt

Solbakken beholder angrepstrioen fra målfesten mot Armenia. Joshua King gjorde hattrick i den kampen, som var hans første fra start under Solbakken. Mohamed Elyounoussi får også ny tillit, og Alexander Sørloth må igjen starte på benken.

Erling Braut Haaland har scoret ni mål på ti kamper under Ståle Solbakken og 15 mål på 17 A-landskaper totalt. Han er mannen serberne er mest opptatt av og vil prøve å følge opp sitt elleville scoringssnitt på landslaget. Han står allerede med tre mål på 125 spilte minutter i år, et snitt på mer enn ett mål per omgang.

I Serbias lag er eneste overraskelse at Torino-keeper Vanja Milinkovic-Savic vokter målet i stedet for Predrag Rajkovic. Fem av spillerne i Serbias startellever startet også i 2-1-seieren på Ullevaal i EM-kvalifiseringsomspillet høsten 2020. I Norge er det igjen tre spillere fra elleveren den dagen.

Lagene

Slik er lagene på Rajko Mitic stadion i Beograd:

Norge (4-3-3): 1 Ørjan H. Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 3 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 16 Fredrik Aursnes, 8 Sander Berge – 11 Mohamed Elyounoussi, 9 Erling Braut Haaland, 7 Joshua King.

Serbia (3-4-2-1): 23 Vanja Milinkovic-Savic – 4 Nikola Milenkovic, 15 Milos Veljkovic, 2 Strahinja Pavlovic – 22 Darko Lazovic, 8 Nemanja Gudelj, 16 Sasa Lukic, 17 Filip Kostic – 10 Dusan Tadic (kaptein), 20 Sergej Milinkovic-Savic – 9 Aleksandar Mitrovic.

Dommer: Pawel Raczkowski, Polen.

