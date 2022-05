Swiatek forlenget utrolig seiersrekke

Kampen endte med sifrene 6-7 (5-7), 6-0, 6-2.

Det var Swiateks seier nummer 32 på rad. Dermed tangerte hun den tredje lengste seiersrekken i kvinnetennisen i dette århundret. Belgiske Justine Henin radet også opp 32 seirer for 14 år siden.

– Hun spilte fantastisk tennis, sa Swiatek om sin kinesiske motstander.

Den polske stjernen er klar for kvartfinale i Paris for tredje år på rad.

– Jeg ble overrasket over noen av slagene hennes, toppspinnen hennes var fantastisk. Gratulerer til henne. Jeg er glad for å slå tilbake etter et frustrerende første sett, sa Swiatek.

I åpningssettet reddet Zheng, som er rangert som nummer 74 i verden, fem settballer. Hun hadde i tillegg to selv, før hun slo tilbake fra 2-5 i tiebreak og tok settet.

I sett nummer to måtte den kinesiske spilleren ha en medisinsk timeout på 0-3 for en beinskade.

Til slutt ble seieren relativt enkel for Swiatek.

